İpsala'da TIR parkı açan Bakan Bolat: İhracatta gümrük kapılarımızın altyapısı önemli

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/İPSALA(Edirne), (DHA)EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda 400 TIR ve 100 yolcu aracına hizmet verecek TIR parkının açılışını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2022 yılında ihracatımızın yüzde 59'u deniz yoluyla, yüzde 31'i kara yoluyla, yüzde 8'i ise hava yoluyla yapılmıştır. Aynı yıl Avrupa'ya yapılan ihracatımızın da yüzde 37,5'i kara yoluyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla kara yoluyla yapılan ihracatta, gümrük kapılarımız ve bu kapılarımızın altyapısı büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

Bakan Bolat, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yeni yapılan UMAT İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı ile modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılış törenlerine katılmak üzere Edirne'ye geldi. Bolat, programına İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda yeni yapılan TIR parkının açılış törenine katılarak başladı. Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgedeki oda ve borsa başkanların katıldığı açılışta konuşan Bolat, Türkiye'nin hedefleri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin 2023 yılı hedefleri ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde politikalarımızı belirliyor, küresel gelişmeleri takip ediyor, iç ticareti düzenlemek ve ihracatımızı artırmak için çalışıyoruz. Ülkemiz, doğu-batı ticaret ekseninde kıtaları birbirine bağlayan kara, hava, deniz ve demir yolu ticaret koridorları üzerinde yer almaktadır. Bu avantajlı konumundan hak ettiği faydayı sağlaması ise liman ve taşıma altyapılarının kapasitesinin artırılması, gümrük işlem ve geçişlerinin kolaylaştırılmasına bağlıdır. Son 20 yılda ülkemizin eksik kalan kara yolu, demir yolu, havalimanı ve liman altyapısını büyük bir gayretle tamamlamaya çalıştık, aynı gayretle 'Türkiye Yüzyılı'nda da çalışmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere, ülkemiz ihracata dayalı büyüme modelini benimsemiştir. İhracatımızın gayri safi yurtiçi hasıladaki payı, 2022 yılında yüzde 28 olmuştur. 2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatımız, 2022 yılında 254 milyar dolara ulaşmış olup, bu rakamın 2023 yılında daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalışıyoruz. 2022 yılında ihracatımızın yüzde 59'u deniz yoluyla, yüzde 31´i kara yoluyla, yüzde 8'i ise hava yoluyla yapılmıştır. Aynı yıl Avrupa'ya yapılan ihracatımızın da yüzde 37,5'i kara yoluyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, kara yoluyla yapılan ihracatta, gümrük kapılarımız ve bu kapılarımızın altyapısı büyük bir önem taşımaktadır."

'13 KAPIMIZI MODERNİZE ETTİK'

İhraç mallarının, yakın ve uzak pazarlara zamanında ve düşük maliyetle ulaştırmak için lojistik hizmetlere yönelik sağlıklı bir altyapı oluşturulmasının önemli olduğunu belirten Bolat, "Son yıllarda, yükte hafif pahada ağır bir kısım ürünlerin hava yoluyla taşınması öne çıkmakla birlikte, kara yolundaki maliyet avantajı nedeniyle hızlı kargo taşımacılığında da bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupa'ya açılan gümrük kapılarımızda, bu durum her geçen gün yoğunluğun daha da artmasına neden olmaktadır. Böylesine yüksek hacimli bir trafiğin hızlı ve güvenli bir şekilde yönetilerek yığılmaların önüne geçilmesi, gümrük kapılarımızda yeni bir anlayışın hayata geçirilmesini gerektirmiştir. Bu doğrultuda gümrük hizmetlerinin daha hızlı ve güvenli gerçekleştirilebilmesi amacıyla, değişen ticari koşulları da dikkate alarak, bütçe imkanları yanında yap-işlet-devret modeliyle de gümrük kapılarımızın yenilenmesine yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Avrupa'ya açılan Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule kapıları da dahil, bu zamana kadar 13 gümrük kapımızı bu yöntem ile modernize ettik. Aynı şekilde, Bulgaristan üzerinden Romanya ve diğer ülkelere gidecek yolculara ve ticari taşımalara hizmet verecek Dereköy Gümrük Kapımızı da kısa sürede yenileyerek, ülkemizin bölgemizin hizmetine sunacağız. Avrupa Birliği'ne açılan gümrük kapılarımız, ülkemizin ihracat, ithalat ve transit taşımalarının kapasitesinin geliştirilmesinde ve aynı zamanda başta Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, yolcu işlemlerinin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Bir ülkenin gümrük kapısı, ülkeye giriş-çıkış yapanlara o ülkenin bir nevi tanıtım yüzü olduğu için gümrük kapılarımızın modern bir altyapıya sahip olması ve buralarda hizmet veren personelin bu işlem hacmini yürütebilecek nitelik ve nicelikte olması ülkemizin imajı açısından önem arz etmektedir" diye konuştu.

'2022'DE 60 MİLYON YOLCU GELDİ'

Bolat, 2022 yılında ülkemize 60 milyon yolcu geldiğini belirterek, "2022 yılında, hava, deniz ve kara yoluyla ülkemize gelen 60 milyon yolcunun yaklaşık 15 milyonu, diğer bir ifadeyle 4'te 1'i kara yoluyla ülkemize girmiştir. Bu bölgede yer alan Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala kapılarımızdan 2021 yılında giriş-çıkış yapan toplam ticari araç sayısı 1 milyon 485 bin iken; bu sayı 2022 yılında 1 milyon 638 bin ulaşmıştır. Bu anlamda günlük giriş-çıkış yapan araç sayısı, 1 yılda 4 bin seviyelerinden 4 bin 600'lere çıkmıştır. Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy kapılarımızda sadece 2022 yılı içerisinde toplam 13 milyon 692 bin yolcunun gümrük işlemi gerçekleştirilmiş; bu sayı, 2023'ün ilk yarısında 6 milyonu aşmıştır. Günlük yolcu giriş-çıkış ortalamamız 37 bin civarında olup, yaz aylarında bu sayı 65 bin seviyesine ulaşmaktadır" dedi.

'TÜRKİYE'YE GİRİŞTE İŞLEMLER HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANIYOR'

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz izinlerinde ana vatana gelişlerine değinen Bolat, "Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın her yıl, özellikle yaz aylarında, ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla geçişlerin hızlı, rahat ve güvenli olması adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Bu çerçevede, taşıt ön beyan uygulaması ile ülkemize geçici olarak getirilecek taşıtlara ilişkin bilgiler, taşıt gümrük kapısına gelmeden sisteme girilebilmekte ve Türkiye'ye girişte işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. Önceki yıllarda, Türkiye'den çıkışta yolcuların vaktinde yapmadığı bazı ödemelerin, POS cihazları ile yapılabilmesi sağlanarak, bundan dolayı oluşan yığılmaların önüne geçilmiştir. Ayrıca ticari yük taşıyan araçların kontrolünde, elektronik cihazlardan ve dedektör köpeklerden, göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla tarama cihazlarından ve kapalı alanda karbondioksit ölçüm cihazlarından yararlanıyoruz. Risk analizi tabanlı bir denetim yöntemi geliştirerek, elde edilen istihbarattan daha fazla istifade ediyoruz. Gümrük kapısında, gümrük memurları ile birlikte çalışan diğer kamu kurumlarının da gümrük idaresinin mesaisiyle uyumlu olarak çalışma yapmalarının önemini burada özellikle ifade etmek isterim. Kurumlarımız arasında, mesai saatleri uyumsuzluğunun bile ülkemize giren-çıkan yolculara ve taşımacılarımıza ciddi zorluklar çıkardığını unutmamak gerekir" dedi.

400 KAPASİTELİ TIR PARKI

İpsala Gümrük Kapısı'nın, ticari araç geçişi bakımından Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği'ne açılan tek kapı olduğunu belirten Bolat, "Bu kapımızda 2021 yılında günlük ortalama ticari araç giriş-çıkışı 481 iken; bu sayıyı, 2022 yılında 550 araca çıkardık. Bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 123,4 milyar dolarlık ihracatımızın yaklaşık 2 milyar dolarını, 2022 yılında gerçekleştirilen 254 milyar dolarlık ihracatımızın ise 4 milyar dolarını İpsala Gümrük Kapısı üzerinden gerçekleştirdik. 2021 yılında günlük ortalama 375 yolcu aracı giriş-çıkış yaparken; bu sayıyı, 2022 yılında 1200 araca çıkardık. İpsala gümrük sahasında, yap-işlet-devret kapsamındaki modernizasyon çalışmaları 2021 Haziran ayında tamamlandı ve İpsala Gümrük Kapımız modern tesislerine kavuştu. Gümrüklü sahanın alanı, 105 bin metrekareden 170 bin metrekareye yükseltilerek, 8 yolcu peronu ve 10 TIR peronu ile hizmet vermeye başlandı. Bugün, TIR ve yolcu araçları için İpsala'da paydaşlarımız tarafından yapımı tamamlanan 100 dönümlük alana sahip TIR parkını hizmete açıyoruz. TIR parkları, çıkış yönünde zaman zaman meydana gelen yığılmaların önlenmesi ve araç sürücülerinin insani koşullar altında konaklayabilmeleri için son derece kullanışlı yerlerdir. Yapımı tamamlanan TIR parkında, 400 TIR ve 100 yolcu aracına aynı anda hizmet verebilecektir. TIR parkının araç sürücülerimize, ticaret erbabımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Ülkemizin batıya açılan kapılarında yapılan bu modernizasyon faaliyetleri ile vatandaşlarımıza yeni, modern eserlerle hizmet vermenin haklı gururunu hepinizle birlikte paylaşıyorum" diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU: İHRACATIN 3'TE 1'İ KARAYOLU YLA GİDİYOR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da İpsala'nın ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu belirterek, "İhracatımızın 3'te 1'i kara yolu ile gidiyor. Maalesef uzun yıllardır sınır kapılarımızı ihmal etmiştik, kilometrelerce kamyon kuyrukları meydana gelmişti. İpsala'da sağladığımız başarı, örnek oldu ve yolumuzu açtı. Daha sonra diğer kara gümrük kapıları modernizasyonu, işte burada, İpsala'da yazılan başarı hikayesiyle başladı. İpsala'da tecrübemiz ve hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Tüm kara gümrük kapılarını modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik ve devlet bütçesinden tek bir kuruş harcatmadık. Tersine daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde devletin vergi gelirleri katlanarak arttı" dedi.

'EN İLERİ TEKNOLOJİ KULLANILARAK YENİLENDİ'

Sınır kapılarından 12 tanesinin en ileri teknolojiler kullanılarak yenilendiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Modernize ettiğimiz sınır kapılarında araç ve yolcu geçiş hacmi katlanarak artarken, bekleme süreleri yarıya indi. İhracatta yakalanan rekorlar işte böyle mümkün hale geldi. Hem özel sektörümüz ve üyelerimiz hem de devletimiz kazandı. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirilen bu uygulama dünyada da büyük beğeni topladı. Birleşmiş Milletler tarafından ilk defa Türkiye'nin bir projesi, dünya çapında 'en iyi örnek-best practise' seçildi. Bütün dünyaya, 'eğer sınır geçişlerinizi hızlı ve güvenli hale getirecekseniz, Türkiye'nin yaptığı gibi yapın' dediler. Tüm bunları oda ve borsa başkanlarım bir araya gelerek başardı. Bu işlerin de ilk adımını da Trakyalı oda-borsa başkanlarım attı. İlk inisiyatifi onlar gösterdi. Ellerini taşın altına ilk onlar koydu. Şimdi, çevre coğrafyadaki komşu ülkelere de bu modelimizi anlatıyoruz. Özellikle Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkeleriyle yakın çalışıyoruz. Geçmişte oda-borsa ne iş yapar diyorlardı; o günler geride kaldı. İşte odalar ve borsalar, Türkiye'nin geleceğine böyle yatırım yapar. Devletine kazandırır, üyesine kazandırır ve bu başarının mimarları bugün burada" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TIR parkına adı verilen ve bir süre hayatını kaybeden eski İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in parkın çalışmalarını başlattığını söyledi.(DHA) DHA-Politika Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2023-07-23 15:04:06