İpsala'da TIR parkı açan Bakan Bolat: İhracatta gümrük kapılarımızın altyapısı önemli (2)

'DÜNYANIN EN MODERN, EN YENİ ALTYAPISINA SAHİP ÜLKE KONUMUNA GELDİK'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İpsala'daki TIR Parkı açılışının ardından modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılışına katıldı. Gümrük sahasında gerçekleştirilen açılışa Bakan Bolat'ın yanı sıra Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Efstathios Konstantinidis, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgedeki oda ve borsa başkanların katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Bolat, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın Türkiye genelinde, Ticaret Bakanlığı ile TOBB işbirliğinde yap-işlet-devret modeliyle modernize edilen 13'üncü gümrük kapısı olduğunu kaydetti. Bolat, "Bu kapılar inşallah dostluk ve ticaret köprüsü olarak ülkelerimiz arasındaki politik, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde çok önemli bir rol oynayacak. Hükümet olarak 'Türkiye Vizyonu' hedefimiz çerçevesinde dış ticaretimizin arttırılması, ihracatımızın geliştirilmesi, ihracata dayalı büyüme modeliyle ekonomimizin büyümesi ve halkımızın refah ve esenliğinin artması için çok büyük gayretle çalışmalara devam ediyoruz. Genel seçimleri geride bıraktık, bundan sonra iş ve icraat zamanı. Bu çerçevede dünyanın en önemli kavşak noktalarından birisi olan ve Avrasya coğrafyasının merkezinde bir ülke olarak doğu-batı eksenindeki en önemli geçiş noktasını oluşturan ülkemizin ulaştırma, lojistik ve taşımacılık alanında önemli bir üs olarak ilerlemesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu çerçevede yatırım ve üretim artarken ticaretin artması için kara, hava, deniz ve demiryollarının geliştirilmesi ve modernleştirilmesine büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda ihracatımızı son 20 yılda 7 kat arttırırken dış ticaretimiz, toplam milli gelirimizin yüzde 66'sını oluşturmuşken, kara yollarında, deniz, hava ve demir yollarında da çok önemli atılımlar yapıldı. Ulaştırma alanında dünyanın en modern, en yeni altyapılarına sahip bir ülke konumuna geldik, bundan da iftihar ediyoruz. Çünkü ticaretin artması için bu ulaştırma ve lojistiğe çok ihtiyaç var" dedi.

'13 GÜMRÜK KAPIMIZ MODERNLEŞTİRİLDİ'

Türkiye'nin ticaretinin geçen yıl itibariyle 618 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bakan Bolat, bu yılki hedefin 700 milyar doları aşmak olduğunu kaydetti. Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle geliştirilen yap-işlet-devret modeline dikkat çeken Bolat, "Son 20 yıl içerisinde yap-işlet-devret modeliyle Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde çok güzel bir model geliştirildi. Kamu-özel sektör iş birliği modeli adı altında yap-işlet-devret modeli adı altında en önemli 13 gümrük kapımız modernleştirilmiş bulunmaktadır. Bu zincirin son halkası Pazarkule Gümrük Kapısı. Bu vesileyle inşallah çok daha rahat ve konforlu bir ortamda nakliyecilerimiz, TIR şoförlerimiz ve yolcularımız, turistlerimiz giriş-çıkış yapacaklar" diye konuştu.

'PAZARKULE HER YÖNÜYLE PIRIL PIRIL YENİLENDİ'

Pazarkule'den geçen yıllara yönelik araç geçiş rakamlarına da dikkat çeken Bolat, "2021 yılında Pazarkule'den giriş-çıkış yapan araç sayısı 33 bin iken 2022'de bu rakam 158 bine yükselmiştir. 4 katından fazla bir artış oldu. Bu yıl da 6,5 içerisinde 103 bin araç giriş-çıkış yapmış bulunmaktadır. Dolayısıyla ticari araç ve yolcu sayısında hızlı bir artış bulunmaktadır. Bu da Türkiye ile Yunanistan arasındaki hem transit ticarette hem ikili ticarette hem turizm hareketlerinde İpsala'nın yanında Pazarkule'nin de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu modernizasyon çalışmasında GTİ çok başarılı bir yatırımla ve projeyle 3,5 dönüm bir proje sahasında ve 2 peronla hizmet vermekten, 23 dönüm üzerinde 6 peronlu bir hale bu kapıyı getirmiştir. Her yönüyle pırıl pırıl yenilenmiştir" şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ HIZLI, ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMAK'

Bakanlık olarak gümrük kapılarında etkin, hızlı ve verimli çalışmayı hedeflediklerini de belirten Bolat, "Amacımız etkin, hızlı, verimli çalışan, tüccarlarımızın, ihracatçı, ithalatçılarımızın işlerini, maliyetlerini azaltır şekilde en hızlı şekilde yapabilen, bu arada da sınırlarımızın namusu olan bu gümrük idarelerimizin başarılı çalışmalarıyla da, yanlış işler olduğunda yakalamalar yapan, ticarete ve sağlığa zarar veren unsurları da başarıyla yakalayan gümrük teşkilatımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL SEKTÖR KAMU İŞ BİRLİĞİ HİZMET KALİTESİNİ ÇOK ÜST SEVİYELERE ÇIKARDI'

Açılışta konuşan Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Efstathios Konstantinidis de Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına dikkat çekerek, zor günler geçirdiklerini belirtti. Konstantinidis, "Ülkelerimizde yaşanan bu zorlu olaylar, ülkelerimizi yakınlaştırmaya vesile olmakta. Bugün sizin açınızdan baktığımızda, sizin açınızdan güzel bir gün, yenilenmiş bir sınır kapısının açılışını gerçekleştirmektesiniz. Bu vesileyle ülke genelinde sınır kapılarının yeniden yapılandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etmek için bir fırsat olarak değerlendiriyorum bu konuşmayı. Burada gördüğümüz gibi özel sektör ve kamu el ele vererek vatandaşa sağlanan hizmetlerin hizmet kalitesini çok üst seviyelere çıkarmıştır. İnanıyorum ki böyle tesisler ve çalışmalar sadece ticari ve ekonomik alandaki işbirliğini ve yakınlaşmayı değil aynı zamanda iki ülke halkı ve hükümetleri arasındaki işbirliğine de bir örnek teşkil edecektir" dedi.

'DEVLETİMİZE 1 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDIK'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Edirne'yi ve Türkiye'yi Avrupa'ya daha güçlü şekilde bağlayacak daha fazla refah ve zenginlik getirecek çok önemli bir adımın atıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Ülkemiz ve iş dünyamız adına hem mutluyuz hem de gururluyuz. Ekonominin temel kuralı şudur; bir yerde ticaret varsa para vardır. Para varsa zenginlik varsa, zenginlik varsa da huzur vardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bu vizyonla hareket ediyoruz. Ticaretin rotasını bu coğrafyaya yaymayı hedefledik. Pazarkule Sınır Kapısı'nda bu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Hükümetimizin olumlu yaklaşımıyla bir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarının yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeye başladık. Bunu yaparken de devlete bir kuruş maliyet yüklemedik. Kamu bütçesinden tek kuruş harcanmadı. Bugüne kadar 12 sınır kapısında en ileri teknolojiyi kullanarak tamamını yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Geçiş hacmi de 4 kat artarak devam etti. Bütün bunlar için oda ve borsa camiası olarak 650 milyon dolar harcadık, yatırım yaptık. Bu kapılardan elde ettiğimiz gelirle de devletimiz 340 milyon dolara daha fazla gelir sağladı. Bugüne kadar yapılmış yap-işlet-devret modelleri içerisinde bu en karlısı, rantabl olanı. Oda ve borsalar olarak devletimizin kasasına 1 milyar dolar kazandırmış olduk" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Bolat, Yunan Bakan Yardımcısı Konsantinidis ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Bakan Bolat, Yunan Bakan Yardımcısı Konstantinidis ve beraberindekilerle yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı'nı inceledi. İncelemenin ardından Bakan Bolat, Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Konstantinidis'i Türkiye Yunanistan sınırında ülkesine yolcu etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2023-07-23 17:02:40