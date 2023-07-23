TIR dorsesine binen 4 kaçak göçmen havasızlıktan hayatını kaybetti

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´den Yunanistan´a açılan İpsala Sınır Kapısı´nda, UMAT İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı´ndaki bir TIR´ın dorsesine giren 4 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Göçmenlerin aşırı sıcak ve havasızlık sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İzmir´den, Yunanistan´ın Selanik kentine giden buzdolabı yüklü TIR, saat 05.30 sıralarında Çanakkale´nin Gelibolu ilçesinde mola verdi. İddiaya göre bu sırada 4 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla Yunanistan´a gitmek için gümrük halatını kesip TIR dorsesine bindi. Bir süre dinlenen sürücü, daha sonra TIR ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat´ın katılımıyla açılışı yapılan UMAT İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı´na park gelerek, Yunanistan'a hareket etmeden önce son kez mola verdi. Bir süre sonra TIR´ın dorsesinden sesler geldiğini fark eden sürücü, dorseyi kontrol ettiğinde baygın halde 4 kaçak göçmen ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kaçak göçmenin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulanslarla Keşan ve İpsala´daki hastanelere kaldırılan 2 göçmen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 göçmenin aşırı sıcak ve havasızlık sonucu hayatlarını kaybettikleri değerlendiriliyor.

Kaçak göçmenlerin cenazeleri, kimliklerinin belirlenmesi ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2023-07-23 21:28:22