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        Meriç Nehri´nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 10:56
        Meriç Nehri´nde 2 metrelik yayın balığı yakaladı

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de bir balıkçı, Meriç Nehri'nde 2 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

        Yenikarpuzlu beldesinde yaşayan Veysel Irmak'ın, Meriç Nehri'ne attığı ağına büyük bir yayın balığı takıldı. 2 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığında olan balık, güçlükle tekneye alındı. Irmak, şanslı gününde olduğunu ve uzun süredir ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

        2023-07-24 10:55:33

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