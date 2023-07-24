Edirne'de 85 kaçak göçmen yakalandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 85 kaçak göçmen, yakalandı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmet isteyen Suriye, Fas, Irak, Afganistan, Nepal, Cezayir, Mısır, Bangladeş, Gana, Irak ve Gabon uyruklu 85 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-07-24 13:39:04