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        Edirne´de çıkan ahır yangınında 4 bin saman balyası, 1 traktör ve sera yandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 19:06
        Edirne´de çıkan ahır yangınında 4 bin saman balyası, 1 traktör ve sera yandı

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy´de bir ahırda çıkan yangında 1 traktör, 4 bin saman balyası ve sera kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Kadıköy´deki A.Y.´ye ait ahırda başladı. Ahırda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı itfaiye kipleri sevk edildi. Ahırdaki alevler bitişikteki seraya da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, 1 traktör, 4 bin saman balyası, sera ve sera malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine giderek, bilgi aldı. Jandarma ve itfaiye, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-07-24 19:05:24

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