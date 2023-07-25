Edirne´de 58 kaçak göçmen yakalandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 58 kaçak göçmen, yakalandı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı´na bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik yaptıkları çalışmada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Eritre, Afganistan ve Yemen uyruklu 58 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-07-25 13:19:50