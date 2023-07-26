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        Anız yangını, ekili alanlara sıçramadan söndürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:46
        Anız yangını, ekili alanlara sıçramadan söndürüldü

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını, yakındaki ekili alanlara ve ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

        Keşan´a bağlı Yeşilköy´de hasadı yapılan tarlada bugün öğle saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri ile Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle ağaçlara ve yakındaki ekili alanlara sıçramadan söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 30 dönümlük arazi zarar görürken tarlalardaki çok sayıda saman balyası da yandı.

        Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-07-26 16:45:19

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