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        Kapıkule'de TIR'da 2 kaçak göçmen cesedi bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:59
        Kapıkule'de TIR'da 2 kaçak göçmen cesedi bulundu

        Ali Can ZERAY-Umut IŞIK/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'da 2 kaçak göçmenin cesedi bulundu. Göçmenlerin ilk belirlemelere göre havasızlıktan öldüğü belirtildi.

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 1 erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde cesedin kaçak göçmene ait olduğunu belirledi. Göçmenin havasızlıktan öldüğü tespit edildi. Ekipler, daha sonra TIR'ın başka bir bölümünde 1 cesede daha rastladı. Bu göçmenin de havasızlıktan öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cesetler, Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK

        2023-07-26 16:58:24

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