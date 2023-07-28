Edirne'de 38 kaçak göçmen yakalandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 38 kaçak göçmen, yakalandı.
Hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik yaptıkları çalışmada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Irak, Afganistan ve Fas uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-07-28 10:12:54