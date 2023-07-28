Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Edirne'de 38 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:38
        Edirne'de 38 kaçak göçmen yakalandı

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 38 kaçak göçmen, yakalandı.

        Hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik yaptıkları çalışmada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Irak, Afganistan ve Fas uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-07-28 10:12:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Ekonomik güven 4 ayın dibinde
        Ekonomik güven 4 ayın dibinde
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!

        Benzer Haberler

        Edirne'de kaçak hayvan ticaretinin önlenmesi kapsamında cins köpekler ve güvercinler yakalandı
        Edirne'de kaçak hayvan ticaretinin önlenmesi kapsamında cins köpekler ve güvercinler yakalandı
        Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de Roma ve Bizans dönemine tarihlendirilen sikke ve objeler ele geçirildi
        Edirne'de Roma ve Bizans dönemine tarihlendirilen sikke ve objeler ele geçirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de kuvvetli sağanak serinletti
        Edirne'de kuvvetli sağanak serinletti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa