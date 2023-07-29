Su sıkıntısı yaşanan Keşan´da, 8 içme suyu kuyusu açılması için sözleşme imzalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin 4 milyon metreküpe gerilemesi ve ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Kumdere mevkisine 8 kuyu daha açmak için sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan'a içme suyu sağlayan 56 milyon metreküp kapasiteli Kadıköy Barajı'nın doluluk oranı 4 milyon metreküpe kadar düştü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir hafta önce yaptığı açıklamada, ilçenin 45 günlük suyunun kaldığını açıkladı. Bölgede bazı önlemler alınırken, vatandaşlar da belediye tarafından gönderilen SMS´lerle uyarılıyor. SMS´lerde suyu bilinçsizce kullananları uyarılması ya da Alo 153 Hattı´ndan belediyeye ihbar edilmesi istendi.

Acil ihtiyaç üzerine ilçenin su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Kumdere mevkisinde 8 içme suyu kuyusu açılması ve nakil hatlarının inşası için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı.

KUYU SAYISI 15´E ÇIKARILACAK

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin içme suyu ihtiyacının yarısını Kadıköy Barajı'ndan, diğer yarısını ise Kumdere mevkisindeki mevcut kuyulardan karşıladıklarını söyledi. Kumdere'de 8 kuyu daha açmak için sözleşme imzaladıklarını belirten Helvacıoğlu, "Bugün Kumdere'de 8 kuyu daha açmak için sözleşmemizi imzalıyoruz. 7 olan kuyu sayımız, 15 olacak. Kadıköy Barajı'mızda su bitmeden Kumdere'deki yeni kuyuları açmayı planlıyoruz. Sadece kuyu açma değil, enerji nakil ve 9 kilometrelik su iletim hatlarıyla ciddi bir çalışma bizi bekliyor. En geç 4 ay sonra suyumuzu Kumdere'deki yeni kuyulardan almak için çalışmalarımıza başladık" dedi.

`BU PROJEMİZ BİTENE KADAR SUYU GIDIM GIDIM KULLANALIM´

Mustafa Helvacıoğlu, proje tamamlanana kadar, Kadıköy Barajı'nda kalan suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunarak, "Bu projemiz bitene kadar suyu tasarruflu kullanalım, gıdım gıdım kullanalım. Keşan aksi takdirde susuz kalacak. Belki bir ay sonra, bir gün su vereceğiz, bir gün vermeyeceğiz. Bunu yaşamamak için suyu tasarruflu kullanalım. Dişimizi fırçalarken suyu kapatacağız, halı yıkamayacağız, bahçe sulamayacağız, yolları ıslatmayacağız. Parayla su bulamayacağımız döneme giriyoruz. Keşan'ın suyunun bitmemesini istiyorsak projemiz bitene kadar yardımcı olalım. Birlikte büyük bir sınava gireceğiz. 42 milyon değerinde bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kumdere'deki yer altı sularımızı kullanacağız. Önümüzdeki süreçte Kadıköy Barajı dolarsa kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'120 GÜNDE KUYULAR AÇILACAK'

Yüklenici firma yetkilisi Zeki Erdoğan ise "Projeyi en geç 120 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli çalışmaları yaptık. Tecrübemizle bu işi bitireceğiz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kumdere mevkisine ilave açılacak içme suyu kuyuları ile mevcut depo arası ilçe suyu bağlantı hattı yapım işi sözleşmesi imzalandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-07-29 14:44:06