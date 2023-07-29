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        Selimiye Camisi'nin beyaz takım elbiseli müezzini hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:37
        Selimiye Camisi'nin beyaz takım elbiseli müezzini hayatını kaybetti

        Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'nde 41 yıl görev yapan, giyimi ve yaşam tarzıyla dikkat çeken emekli müezzin Nadi Ersoy (83), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Daha önce, kişiliği ve yaşam tarzı ile birçok televizyon programına da konuk olan Ersoy, yıllarca görev yaptığı Selimiye Camisi'ni anlatarak Edirne'nin gönüllü tanıtım elçisi olmuştu.

        Tarihi Selimiye Camisi´nin 41 yıl görev yapan emekli müezzin Nadi Ersoy, dün tatil için gittiği Balıkesir'in Akçay ilçesinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Selimiye Camisi'nde 41 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Ersoy, ziyaret için gelenlere görev yaptığı camiyi tanıtmaya başladı. Edirne'ye gelen ziyaretçilere cami içinde okuduğu ezan sesi ile hayran bırakan Ersoy, takım elbiseyle bisiklete binmesi, uzun beyaz saçları ve yaşam tarzıyla kenttin tanınmış simalarında biri haline geldi. Ersoy, birçok ulusal kanala da konuk oldu.

        Ersoy'un ölümü sonrası kentte binlerce kişi sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajı yolladı. Evli, 4 çocuk ve 7 torun sahibi Ersoy, yarın 41 yıl görev yaptığı Selimiye Camisi'nden kılınacak öğle namazın ardından Avarız köyünde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

        2023-07-29 16:36:13

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