Edirne'de 32 kaçak göçmen yakalandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 32 kaçak göçmen, yakalandı.
Hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda; yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Filistin, İran, Cezayir ve Fas uyruklu 32 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-07-31 10:30:06