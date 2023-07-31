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        Edirne'de 32 kaçak göçmen yakalandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:31
        Edirne'de 32 kaçak göçmen yakalandı

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 32 kaçak göçmen, yakalandı.

        Hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda; yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Filistin, İran, Cezayir ve Fas uyruklu 32 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-07-31 10:30:06

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