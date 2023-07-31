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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:38
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri B.B., A.K. ve S.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-07-31 10:37:49

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