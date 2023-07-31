Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri B.B., A.K. ve S.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-07-31 10:37:49