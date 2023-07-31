İstanbul ve Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)İSTANBUL ve Sakarya´nın Adapazarı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sakarya´nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde imalathanesi ve deposu tespit edildi. Ekipler, Adapazarı ve İstanbul´da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ton 200 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde, 8 kilo 952 gram bonzai, 41 kilo 500 gram bonzai yapımında kullanılan bitkisel madde, 25 bin sentetik hap ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirdi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında `uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak´ suçundan işlem yapılarak, adli makamlara sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-07-31 15:32:22