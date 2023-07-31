Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıp, tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarından itibaren 6 Ağustos'a kadar bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'de 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'de 32-38, Sakarya´da 31-37, Yalova´da 28-34 derece civarında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-07-31 16:01:26