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        İnşaat işçisi alevlerin ağaçlara sıçramaması için kürekle müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:44
        İnşaat işçisi alevlerin ağaçlara sıçramaması için kürekle müdahale etti

        Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de otluk alanda çıkan yangının ağaçlara sıçramaması için zamanla yarışan itfaiye ekiplerine, bölgedeki bir inşaatta çalışan Muhammed Emin Güneş, eline aldığı küreğiyle yardım etti. Güneş, "Ağaçlara sıçrama tehlikesi olduğu için hemen buraya koştum ve söndürmeye çalıştım. Sonuçta ağaçlar da bir can. Yeri geldiğinde gölgesinde oturuyoruz, her şeyinden yararlanıyoruz" dedi.

        Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi, Gazimihal Köprüsü yakınlarında vatandaşların demirlerini ayrıştırmak için yaktığı mobilyalardan sıçrayan alevler, otluk alanda yangına yol açtı. Alevler bölgede kısa sürede büyüyüp geniş alana yayılınca, ağaçları da tehdit etti. Alevleri gören vatandaşlar durumu bildirmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada yakındaki bir inşaatta işçi olarak çalışan Muhammed Emin Güneş de elinde kürekle söndürme çalışmalarına katıldı. Güneş, alanın etrafında dolaşıp alevlerin ağaçlara sıçramaması için itfaiye ekipleriyle birlikte zamanla yarıştı.

        Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından konuşan Güneş,  "Hemen karşıda inşaatta çalışıyorum, orada arkadaşlar yangın olduğunu söyledi. Ben de ağaçlara sıçrama tehlikesi olduğu için hemen buraya koştum ve söndürmeye çalıştım. Ateş yakmışlar burada ama kimin yaktığını bilmiyorum sonrasında yangın büyüdü. Ben de dayanamadım ve yardım etmeye çalıştım" dedi.

        Türkiye'nin diğer bölgelerinde meydana gelen yangınları da televizyonda izlediğini ve çok üzüldüğünü dile getiren Güneş, "Sonuçta ağaçlar da bir can. Yeri geldiğinde gölgesinde oturuyoruz, her şeyinden yararlanıyoruz. Son zamanlarda Türkiye'de bir çok yangın görüyoruz, ben de üzülüyorum, yardım etmek için söndürme çalışmalarına katılmak istiyorum ama imkanım olmuyor, üzülüyorum" diye konuştu.

        (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

        2023-08-02 14:43:20

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