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        Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar için Meriç Nehri'ne çiçek bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 21:09
        Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar için Meriç Nehri'ne çiçek bırakıldı

        Umut IŞIK/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen 3 bine yakın Roman vatandaşları için, Meriç Nehri kıyısında anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Roman Soykırım Anıtı Porajmos'un çiçeklerle süslenen fotoğrafı, Meriç Nehri'ne bırakıldı.

        Meriç Nehri kıyısında Auschwitz Kampı'nda yaşamını yitiren 3 bine yakın Roman vatandaşı için anma etkinliği düzenlendi. Program, hayatını kaybeden Roman vatandaşları için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Anmaya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, yönetim kurulu üyeleri, Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, grup üyeleri ile Roman vatandaşlar katıldı.

        Roman Çalışma Grubu Sözcüsü Turan Şallı, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Auschwitz kampında 3 bine yakın Roman vatandaşının sistematik olarak katledilmesinin 79'uncu yıl dönümü olduğunu söyledi. Şallı, "Bugün, 2 Ağustos 1944 tarihinde 3 bine yakın Romanın sistematik olarak katledilmesinin 79'uncu yıldönümü. Avrupa coğrafyasında varlık gösteren tarihsel adıyla Çingeneler her dönemde toplumsal ayrıştırma, şiddet, zulüm görmüştür. Farklı tarihlerde ölüm cezalarına, soykırıma maruz kalmışlardır. Günümüzde de halen Avrupa'nın çoğu ülkesinde toplumsal ayrımcılığın izlerini görmekteyiz" dedi. 

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de 2'inci Dünya Savaşı'nda binlerce Romanın yaşamını yitirmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Zafer, "Yüz yıllardır birlikte yaşadığımız kardeşlerimiz ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet tarihimiz boyunca en ufak bir sorun yaşamadan kardeşçe yaşamış ve eşit haklara sahip olmuşlardır. Fakat Nazi Almanyası döneminde binlerce Romanın hayatını kaybettiğini biliyoruz" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, Roman Soykırımı Anıtı 'Porajmos'un çiçeklerle süslenen fotoğrafı nehre bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Umut IŞIK

        2023-08-02 21:08:23

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