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        Meriç Köprüsü'nde motosiklet tutkunlarından 'İnsan Ticareti ile Mücadele' farkındalığı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 22:19
        Meriç Köprüsü'nde motosiklet tutkunlarından 'İnsan Ticareti ile Mücadele' farkındalığı

        Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında Meriç Köprüsü üzerinde düzenlenen etkinlikte, motosiklet tutkunları 'Esir Alınmış Hayatlara Umut Olun' sloganının yazılı olduğu iki ayrı parçadan oluşan pankartı birleştirip farkındalık mesajı verdi. 

        İnsan ticaretinin ağır bir insan hakkı ihlali olduğu ve her yıl milyonlarca insanın mağdur edildiğinin hatırlatılması amacıyla her yıl 30 Temmuz'da düzenlenen İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü, bu yıl Edirne'de farklı bir organizasyonla kutlandı. Kentte Meriç Köprüsü üzerinde düzenlenen etkinlikte Edirne Motosiklet Spor Kulübü üyesi motosiklet tutkunları 'Esir Alınmış Hayatlara Umut Olun' sloganının yer aldığı iki parçadan oluşan pankartı, köprünün ortasında bir araya getirdi. Motosiklet sürücülerinin köprü üzerinde iki taraftan gelerek buluştuğu ve iki parçadan oluşan pankartı birleştirdiği etkinlikte, köprü 5 dakikalığına araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 

        'GÜNÜMÜZÜN MODERN KÖLELİĞİ'

        Etkinlikte konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, insan ticaretinin günümüzün modern köleliği olduğunu söyledi. Aşılıoğlu, "Günümüzün 'modern köleliği' olarak nitelendirilen insan ticareti, insanlığa karşı işlenen çok ağır bir suçtur ve en önemli insan hakları ihlallerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır. En kısa tanımıyla insan ticareti, bir kimsenin rızası olmadan zorla çalıştırılması ve emeği üzerinden haksız kazanç elde edilmesidir. Yani nihai amaç sömürüdür" dedi. 

        'İNSAN TİCARETİYLE ETKİN MÜCADELE EDİYORUZ' 

        Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, insan ticareti suçuyla etkin şekilde mücadele edildiğini söyleyen Aşılıoğlu, "Başkanlığımız koordinasyonunda, Müdürlüğümüz de bu suçla etkin mücadele etmekte, mağdurların korunması ve suçun önlenmesine yönelik titiz çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla 'İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Çalışma Grup Başkanlığı'nı kurduk. Göç uzmanı, psikolog ve sosyal çalışmacıdan oluşan çalışma gruplarımız, sadece mağdur tespit işlemleri ile ilgilenmekle kalmayıp bu suçla mücadele adına kolluk birimlerimizle birlikte proaktif çalışmalar da gerçekleştirmekteyiz" diye konuştu. 

        'FARKINDALIK YARATMAK İÇİN BU PROJEDE YER ALDIK'

        Edirne Motosiklet Spor Kulübü Üyesi Selda İnanç, insan ticaretinin bir insan hakkı ihlali olduğunu ve her yıl milyonlarca insanı mağdur ettiğini kaydetti. İnanç, "İnsan ticareti zorla çalıştırma, organ ticareti gibi amaçlar için bir insanın kullanılmasını ifade eder. İnsan tacirleri mağdurlarını tehdit, şiddet ve hile yoluyla kontrol eder ve onların özgürlüklerini eline alırlar. İnsan ticareti bir insan hakları ihlalidir ve milyonlarca insanı mağdur etmektedir. Biz insan ticareti ile ilgili mücadelede farkındalık yaratmak, mağdurları korumak ve suçluları cezalandırmak için bu projede yer aldık. Bu kapsamda kurumlarla iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Bizler, insan ticareti ile mücadeleye katkıda bulunabildiysek ne mutlu" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

        2023-08-02 22:18:57

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