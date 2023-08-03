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        Apartman girişinden motosiklet hırsızlığı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:09
        Apartman girişinden motosiklet hırsızlığı kamerada

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde bir apartmanın girişinden motosiklet çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, önceki gün, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Ali Rıza Efendi Sokak´ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. M.M.´ye ait olan ve apartman girişinde direksiyon kilidiyle kilitlenen motosiklet, 4 kişi tarafından çalındı. Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Ç.A., S.Ç., P.K. ve M.Y. olduğunu belirledi. Polis, bir süre sonra çalınan motosikleti Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Özcan Sokak 700 Evler Konutları´nda bir apartmanın girişinde terk edilmiş halde buldu. Ç.A., S.Ç., P.K. ve M.Y., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi. Apartmanın girişinden motosikletin çalınması ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-08-03 13:08:42

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