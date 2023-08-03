Edirne'de 26 terör şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1´i PKK/KCK terör örgütü, 25´i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 26 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında, son bir haftada haklarında yakalama kararı olan 35 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-08-03 16:23:53