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        Edirne'de 55 kaçak göçmen yakalandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 19:21
        Edirne'de 55 kaçak göçmen yakalandı

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yapan 55 kaçak göçmen, yakalandı.

        Hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik yaptıkları çalışmada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Mısır, Afganistan, Filistin, Pakistan, İran ve Fas uyruklu 55 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-03 19:20:33

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