Edirne´de 720 kilo `damiana çayı´ ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, polis tarafından durdurulan kamyonette gümrük kaçağı 720 kilo 350 gram `damiana çayı´ ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı kontrolde şüphe üzerine kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 36 çuvalda gümrük kaçağı 720 kilo 430 gram `damiana çayı´ ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. ve S.K., gözaltına alındı.

Öte yandan, Meksika ve Orta Amerika kültürlerine özgü ve satışı yasak olan damiana, uyuşturucu madde yapında kullanılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-08-04 15:29:34