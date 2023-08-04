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        Edirne´de 720 kilo `damiana çayı´ ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:30
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        Edirne´de 720 kilo `damiana çayı´ ele geçirildi
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, polis tarafından durdurulan kamyonette gümrük kaçağı 720 kilo 350 gram `damiana çayı´ ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı kontrolde şüphe üzerine kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 36 çuvalda gümrük kaçağı 720 kilo 430 gram `damiana çayı´ ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y. ve S.K., gözaltına alındı.

        Öte yandan, Meksika ve Orta Amerika kültürlerine özgü ve satışı yasak olan damiana, uyuşturucu madde yapında kullanılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-04 15:29:34

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