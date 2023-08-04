Türkiye- Bulgaristan sınırındaki ormanda yangın

Olgay GÜLERUmut IŞIK/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Suakacağı köyü yakınlarında Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter havadan, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti. Bulgaristan tarafından ise henüz müdahale yapılmadı.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Umut IŞIK

2023-08-04 16:05:55