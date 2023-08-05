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        Camiden hırsızlık kamerada

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:56
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        Camiden hırsızlık kamerada
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        Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 3 çocuk girdikleri camide imamın odasındaki sadaka kutusu ile mikrofonlu hoparlörü çalıp, kaçtı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Yancıkçı Mahallesi'nde 1Ağustos günü 3 çocuk, kapısı açık olan Şeyh Çelebi Camisi'ne girdi. Bir süre içeride çevreyi kolaçan eden çocuklar, kimsenin olmadığını fark edince kapısını zorlayarak imamın odasına girip buradaki sadaka kutusu ile mikrofonlu hoparlörü çalıp kaçtı. Hırsızlık, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bir süre sonra camiye gelen görevliler, hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Kamera kaydını inceleyen polis, şüphelileri yakaladı. Çocuklar, işlemlerinin ardından kaldıkları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Umut IŞIK

        2023-08-05 13:55:52

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