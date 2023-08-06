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        Edirne'de rüzgar ve yağmur etkili oldu; ağaçlar devrildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:18
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        Edirne'de rüzgar ve yağmur etkili oldu; ağaçlar devrildi
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        Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de hem kuvvetli rüzgar hem de şiddetli yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklar su ile dolarken, bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.

        Kentte sabah saatlerinde itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Öğle saatlerinde de şiddetli yağmur, etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar su ile dolarken, hem rüzgar hem yağış bir süre aynı anda etkili oldu. Kentin farklı noktalarında su dolan yollar nedeniyle sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Abdurrahman ve Yeniimaret mahallelerinde de ağaçlar devrilirken, Uzunkaldırım Caddesi'nde bulunan bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üstüne düştü.

        Otomobilin sahibi İsmail Aydemir, doğal bir afet yaşadıklarını belirterek, "Bu, bir doğal afet; ondan dolayı oldu ama ağaçlar da bakımsız. Siz de gördünüz, her tarafı kurumuş artık çiçek bile açmıyor. Belediyenin bunu kesmesi gerekiyordu, kesmemiş. Bu ağaç, neredeyse 1 yıldan beri bu şekilde duruyordu Aracımda tahminen yaklaşık 20 bin liraya yakın zarar oluştu" dedi.

        Sarayakpınar köyünde de kökünden kopan ağaç, yola devrildi. Yol trafiğe kapanırken, ekipler bölgede önlem aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Umut IŞIK

        2023-08-06 15:17:36

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