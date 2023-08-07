Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince 5 gün önce İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri N.Ö ve A.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.Ö. ve A.S., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-08-07 14:45:49