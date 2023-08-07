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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:46
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince 5 gün önce İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri N.Ö ve A.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.Ö. ve A.S., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-07 14:45:49

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