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        Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri ve altına düşecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:00
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        Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri ve altına düşecek
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        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının, bu hafta başından itibaren azalacağını bildirdi.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugünden itibaren 14 Ağustos'a kadar hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği kaydedildi. Sıcaklıkların, İstanbul'da 28-30, Edirne'de 31-32, Kırklareli'de 27-31, Tekirdağ'da 27-30, Kocaeli'de 30-33, Sakarya´da 29-32, Yalova´da 26-30 derece civarında seyredeceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-07 16:59:43

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