Apartmanda balkon aralığına düşen kedi, 2 saatte kurtarıldı

Olgay GÜLER-Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 8 Ağustos Dünya Kediler Günü'nde evin penceresinden alt katın balkon aralığına düşen 'Tarçın' isimli kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi. Düştüğü dairedekilerin tatilde olması nedeniyle itfaiyenin merdivenle ulaştığı Tarçın, 2 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın altıncı katındaki dairede bakılan 'Tarçın' isimli kedi, pencereden alt katın balkon ile bina arasındaki boşluğa düştü. Sahipleri durumu fark edip itfaiyeyi aradı. Tarçın'ı kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, merdivenle mahsur kaldığı bölgeye çıktı. Kediyi itfaiye ekipleri, alamadı. Daha sonra ekiplerin yanına kedinin sahibi Yunus Savaşkan'ın babası Hüseyin Savaşkan geldi. Evdeki kedi çantasını getiren Savaşkan, ekiplerle birlikte merdivenle Tarçın'ın bulunduğu yere çıktı. Kedi, baba Savaşkan'ın uğraşıyla bulunduğu yerden çıkarılıp çantaya koyuldu.

'GEÇEN SENE DE DÜŞMÜŞTÜ'

Tarçın'ın kurtarılmasının ardından sahipleri ve komşuları sevindi. Yunus Savaşkan, Tarçın'ın geçen yıl da aynı şekilde pencereden düştüğünü belirtti. Savaşkan, "Cam çok az aralıktı, oradan alt kata düşmüş. Biz sesini duyduk sadece. Alt komşumuz da evde olmadığı için mecbur itfaiyeyi aradık. Bugün de 8 Ağustos Dünya Kediler Günü. Çok anlamlı bir günde Edirne Belediyesi itfaiye ekibine çok teşekkür ediyoruz. Çok uğraştılar, zorlandılar. Kedimiz biraz yaramaz çünkü yaşı biraz genç. Geçen sene de bu şekilde maalesef balkondan düşmüştü. O yüzden pek camları açmıyorduk evde" dedi.

Tarçın'ı yavruyken sokaktan sahiplendiklerini belirten Savaşkan, "Biz onu sokakta bulduk, yağmurlu bir günde yeni doğmuştu. Annesi terk etmişti. Biz de sahiplendik. Kısırlaştırdık, aşılarını yaptırdık, evde bizimle birlikte yaşıyor. Korkuttu bizi gerçekten. Artık bu saatten sonra cam veya kapı açmayız herhalde" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Umut IŞIK

2023-08-08 15:36:27