Meriç Nehri üstünde hidroelektrik santrali arızasına soruşturma

Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Meriç Nehri üstünde yapımı biten ve test aşamasında meydana gelen arıza nedeniyle çalışması durdurulan Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali hakkında Edirne Valiliği Çevre Vakfı tarafından idari ve adli süreç başlatıldı.

Edirne Valiliği tarafından Meriç Nehri üstünde yapımı biten ve geçtiğimiz ay test aşamasına alınan Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali'nde çalışmalar arıza nedeniyle durduruldu. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, nehir içindeki lokal bir alanda zemin kaynaklı olduğu düşünülen ve betonarme elemanlar ile lastik savağın bir bölümünü etkileyen teknik bir problem meydana geldiği ifade edildi. Arızayla ilgili tüm incelemelerle birlikte sorumlular hakkında idari ve adli sürecin başlatıldığına yer verilen açıklamada, herhangi bir kamu zararı doğmasına da müsaade edilmeyeceğinin altı çizildi.

'ONARIM MASRAFLARI TAZMİN EDİLECEK'

Çevre Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Meriç Nehri üzerindeki Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali Hakkındaki Açıklaması İlimizde Meriç Nehri üzerinde bulunan ve yapımında son aşamaya gelinen Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali tesisinde geçtiğimiz günlerde test amaçlı su tutulmasına ve elektrik üretimi çalışmalara başlanmıştır. Yapılan testler esnasında, henüz kesin kabulü yapılmamış olan tesiste, nehir içindeki lokal bir alanda zemin kaynaklı olduğu düşünülen ve betonarme elemanlar ile lastik savağın bir bölümünü etkileyen teknik bir problem meydana gelmiştir. Oluşan durumla alakalı olarak ivedi şekilde mühendislerden oluşan teknik ekibimiz Trakya Üniversitesi koordinatörlüğünde gerekli inceleme ve tespit çalışmalarına başlamıştır. Tarafımızca hassasiyetle takip edilen teknik inceleme süreci ve buna bağlı olarak raporların hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Teknik incelemeler ile birlikte aynı zamanda sorumlular hakkında da idari ve adli süreç de başlatılmıştır. Üretimi yapılması planlanan elektrik kaybını da göz önüne alacak şekilde tüm onarım masrafları sorumlulardan tazmin edilecek, herhangi bir kamu zararı doğmasına müsaade edilmeyecektir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Umut IŞIK

2023-08-08 17:25:44