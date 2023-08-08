Anız yangını, düğün alanına sıçramadan söndürüldü

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını, açık hava düğün alanına sıçramadan söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle Keşan-İpsala kara yolu bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Keşan-İpsala kara yolunun 1'inci kilometresinde hasadı yapılan buğday tarlasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yol kenarındaki otluk alan ile ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle Keşan-İpsala kara yolu, bir süreliğine polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, yaklaşık 1,5 saatlik müdahaleyle yangını, yakındaki açık hava düğün alanına sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 50 dönüm arazi zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-08-08 17:35:42