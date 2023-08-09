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        Üzerine çelik kapı devrilen kadın yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 14:51
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        Üzerine çelik kapı devrilen kadın yaralandı
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        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde üzerine çelik kapının devrilmesiyle başını yere çarpan Melek B. (48) yaralandı.

        Olay, saat 13.45 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Caddesi´ndeki Alipaşa İş Merkezi´nde meydana geldi. Melek B., zemin katta bulunan 2´nci el ev eşyaları satan iş yerinde çelik kapının üzerine devrilmesiyle düşerek başını beton zemine çarptı. Melek B. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Melek B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-08-09 14:50:54

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