Edirne'de 4 terör şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 3'ü PKK/KCK terör örgütü, 1´i FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 30 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-08-10 15:22:07