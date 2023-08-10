Edirne´de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 gözaltı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de polis tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polisin, bir evde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 13 av tüfeği fişeği, 1 tel kesme makası, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 450 euro, çok sayıda USB flaş bellek ile çok sayıda çeşitli illerden alınma geçici koruma belgesi ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-08-10 20:40:05