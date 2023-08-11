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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:50
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan H.T. ve H.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. `PKK terör örgütüne üye olma´ suçundan dosya kaydının bulunduğu öğrenilen Z.D., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-11 14:49:11

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