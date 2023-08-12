Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde yarın için fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ´da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-08-12 23:38:03