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        Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:39
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        Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde yarın için fırtına uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ´da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-12 23:38:03

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