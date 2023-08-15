15 Temmuz Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de başladı

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 15 Temmuz Şehitleri 6'ncı Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı. 17 ülkeden 1125 sporcunun katıldığı şampiyonada ilk gün, çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yaptı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen, 15 Temmuz Şehitleri Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de başladı. Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Filistin, Güney Kıbrıs, Irak, İran, Kuveyt, Libya, Mısır, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Suriye, Tacikistan ve Yunanistan'dan sporcular katıldı. 15-17 Ağustos tarihleri arasında karşılaşmaların süreceği organizasyonu açılış seremonisi ise Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'ün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, turnuvaya ismini verdikleri 15 Temmuz şehitlerini andı. Akyüz, "Şehitlerimiz en büyük değerlerimizdir. 15 Temmuz şehitlerini unutmayacağız, 15 Temmuz ihanetini de unutmayacağız. Zira o hainler halen aramızda cirit atıyor. Bunu biliyoruz. Biz de onlara karşı hep ayakta olacağız ve vatanımızı hainlere karşı korumanın en büyük görev olduğunu bileceğiz. 15 Temmuz ihanetine karşı kahramanca mücadele eden bu milletin kahramanlarını ve bu yolda şehit olanları minnetle anıyoruz. Wushu sporu dünyanın en güzel ve en faydalı sporudur. Milletimiz de Wushu sporunun dünyada faydalı olması için çaba sarf eden en büyük millettir" dedi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da, sporun ruhsal, bedensel ve ruhsal gelişime katkı sağlamasının yanında sosyalleştirici ve toplumları birleştirici gücü olduğunu söyledi. Ak, "Bu tür şampiyonalar, sporun birleştirici gücü sayesinde dostlukları da pekiştiriyor. Bu şampiyonanın da bu amaca hizmet edeceğini biliyorum. Sporun en temel değerlerinden birisi, sporu ve sporun değeri olan her şeyi korumak ve geliştirmektir. Bir diğeri namuslu, dürüst, adil, sevecen ve insan odaklı olmaktır. Turnuva boyunca dürüst oyun, centilmenlik ve rakibe saygı anlamlarına gelen fairplay çerçevesinde kalmanızı istirham ediyorum. Şampiyonaya katılan bütün sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Açılış seremonisinin ardından turnuvada müsabakalar devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müsabakalardan genel (drone)

Hakemlerden genel (drone)

Müsabakalardan detay

Sporculardan detay

Açılış seremonisinden detay

Gösterilerden detayDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-08-15 16:57:47