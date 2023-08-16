Edirne'de antik Roma döneminden kalma 3 altın obje ele geçirildi
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de polisin düzenlediği baskında antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 altın obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, baskında antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 3 altın obje ele geçirdi.
Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-08-16 10:57:46