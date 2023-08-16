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        Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:44
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        Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi
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        Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun çakmakla oynarken çıkardığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evinin yanmasını gözyaşlarıyla izleyen İpek Örs, "Çocuklarımla sokakta kaldık, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ne yatmaya yerim kaldı, ne yiyecek bir şeyim kaldı" dedi.

        Umurbey Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak´ta tek katlı evde oturan Örs ailesinin engelli çocuğu, çakmakla oynarken yangın çıkardı. Evden dumanların çıktığını gören komşularının uyarısıyla 4 çocuklu aile dışarı çıktı. Evi saran alevler, bahçedeki ağaçlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen İpek Örs, "Komple evimiz yandı. Çocuklarımla sokakta kaldık, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ne yatmaya yerim kaldı, ne yiyecek bir şeyim kaldı. Varımız yoğumuz ne varsı hepsi yandı" dedi.

        Yangının engelli çocuğunun çakmakla oynadığı sırada çıktığını söyleyen Örs, "Daha önce de yangına neden olmuştu. Bilerek eline çakmak verir mi insan" ifadelerini kullandı.

        Yangınla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

        2023-08-16 14:32:55

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