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        Hafif ticari araç ve taksi ile balık istifi göçmen kaçakçılığı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:49
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        Hafif ticari araç ve taksi ile balık istifi göçmen kaçakçılığı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, jandarmanın durdurduğu bir hafif ticari araç ile takside 29 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüleri 2 Türk, organizatör olarak gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, hafif ticari araç ile bir taksiyi durdurdu. Araçlardaki aramalarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Suriyeli 29 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü 2 kişi organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, ülkelerine iadeleri için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-18 15:48:33

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