Yangın nedeniyle faaliyetleri durdurulan gümrük kapıları geri açıldı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Yapılan görüşmelerde, Yunanistan'da yangınların devam ettiği, İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı otobanın ulaşıma kapalı olduğu, yan yollarla ulaşımın sağlanabileceği ancak yan yolların tekrardan kapanma riskinin devam ettiği bilgisi alınmıştır. Bu nedenle, İpsala Sınır Kapımızdan giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir" denildi. (DHA)

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2023-08-21 11:14:36