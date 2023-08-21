Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yunanistan'daki yangın, sınır kapısında araç kuyruğuna neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'daki yangın, sınır kapısında araç kuyruğuna neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ali Can ZERAYUmut IŞIK/EDİRNE, (DHA)YUNANİSTAN'da çıkan orman yangınları nedeniyle dün akşam İpsala Sınır Kapısı geçici olarak kapatılınca çıkış yapmak isteyenlerin yönlendirildiği Pazarkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. AFAD ekipleri sıcak havada kuyrukta bekleyenlere soğuk şerbet ve su dağıttı. Sabah yeniden açılan İpsala Sınır Kapısı´nda ise araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.

        Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde, cumartesi günü çıkan orman yangınları nedeniyle dün akşam saatlerinde iki ülke yetkililerinin ortak kararı ile İpsala ve Kipi Sınır kapıları geçişlere kapatıldı. İpsala Sınır Kapısı'na giden gurbetçiler, Pazarkule Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Araç yoğunluğu nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. İpsala Sınır Kapısı bugün geçişlere açıldı ancak Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk henüz devam ediyor.

        GURBETÇİLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU

        Şanlıurfa'da geçirdiği yaz tatilinin ardından Fransa'ya gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Yusuf Demir, "Gece Yunanistan'a çıkış yapmak için İpsala sınır Kapısı'na geldim. Burada sınır kapısının kapalı olduğunu öğrendim. Otelde konakladım ve 1 saat önce de buraya geldim. Çıkış yapmak için bekliyoruz. Bizim beklememiz önemli değil, inşallah oradaki yangın bir an önce söndürülür" dedi.

        'UMARIM YANGIN BİR AN ÖNCE SÖNER'

        Almanya'ya giden Serdar Yaren ise "Pazarkule Sınır Kapısı'nda da yoğunluk var. Kapıkule Sınır Kapısı da yoğundu ve o yüzden buraya geldik. Yaklaşık 1,5 saat oldu, bekliyoruz" diye konuştu.

        İstanbul'dan tatil için Yunanistan'ın Kavala kentine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Lora Toros'da, "Yunanistan'ın Kavala kentine gitmek istedik ama İpsala Sınır Kapısı kapalı olduğu için burayı tercih ettik. Sabah 06.00'dan bu yana yollardayız. Umarım bir an önce yangın söner" ifadelerini kullandı.

        Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Edirne'de, AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, kuyrukta araçlarıyla çıkış için bekleyenlere, soğuk şerbet ve su dağıtımı yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK/EDİRNE,(DHA)

        2023-08-21 13:21:34

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?

        Benzer Haberler

        Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyenlere AFAD'dan su ve şerbet i...
        Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyenlere AFAD'dan su ve şerbet i...
        Yangın nedeniyle faaliyetleri durdurulan gümrük kapıları geri açıldı (2)
        Yangın nedeniyle faaliyetleri durdurulan gümrük kapıları geri açıldı (2)
        Kırkpınar sevgisiyle başladığı güreşte dünya ikincisi olan Eylem'in hedefi...
        Kırkpınar sevgisiyle başladığı güreşte dünya ikincisi olan Eylem'in hedefi...
        Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle dün trafiğe kapatılan İpsala Sınır Kapı...
        Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle dün trafiğe kapatılan İpsala Sınır Kapı...
        Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de köylere inen kurtlar, koyunlara saldırdı
        Edirne'de köylere inen kurtlar, koyunlara saldırdı