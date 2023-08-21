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        Çöplükteki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:21
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        Çöplükteki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Enez ilçesinde, çöplükte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan 2,5 saatte kontrol altına alındı.

        Enez'in girişindeki, belediye eski vahşi çöp depolama alanında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana doğru yöneldi. İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 3 uçak, 2 helikopter ve karadan Orman İşletme Müdürlüğü, Enez ile Keşan ve İpsala ilçesinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı.

        Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yangının ormana ulaşmadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığını söyledi. Yangının eski vahşi depolama çöplük alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıktığını söyleyen Günenç, "Şu anda bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-21 17:20:59

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