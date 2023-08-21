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        Marmara'da hava sıcaklıkları bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:08
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        Marmara'da hava sıcaklıkları bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde
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        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi için bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar bölge genelinde, mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklendiği ifade edildi. Açıklamada, özellikle denize kıyısı olan ilçelerde, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağının tahmin edildiği bildirildi. Sıcaklıkların, İstanbul'da 3134, Edirne'de 3538, Kırklareli'de 3236, Tekirdağ'da 3134, Kocaeli'de 3134, Sakarya'da 3033 ve Yalova'da 3134 derece civarında seyredeceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-21 18:07:03

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