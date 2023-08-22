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        Edirne´de 153 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:11 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:12
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        Edirne´de 153 kaçak göçmen yakalandı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de güvenlik güçlerince düzenlenen denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış hazırlığında olan 153 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde 26 ekip 105 personelle denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış hazırlığında olan 111 kaçak göçmeni yakaladı. Polis ekiplerince 2 evde yapılan kontrollerde ise 11 bin 320 lira, 320 euro ve elektrikli tel kesme makinesi ele geçirildi.

        Öte yandan, hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik yaptıkları çalışmada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Hindistan ve Mısır uyruklu 42 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-22 11:10:43

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