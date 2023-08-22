Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, 5 gün önce yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.C. ve S.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İ.C. ve S.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-08-22 11:16:09