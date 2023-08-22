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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:17 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:17
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, 5 gün önce yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.C. ve S.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İ.C. ve S.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-22 11:16:09

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