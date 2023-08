Çanakkale'de orman yangını (12)

BAKAN YUMAKLI: GECE GÖRÜŞLÜ 4 HELİKOPTERLE ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de süren orman yangınından 1500 hektar alanın etkilendiğini, 260 arazöz ve iş makinesi ile 1500'e yakın personel ve gece görüşlü 4 helikopterle alevlere müdahalenin sürdüğünü söyledi. Yumaklı, yangından etkilenme ihtimali bulunan ve akşam saatlerinde 9'undan 6'sı boşaltılan köylerden, geri kalan 3'ünün de boşaltıldığını söyledi.

Çanakkale'de süren orman yangınına müdahale edilen bölgede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine ediyor. Bölgedeki incelemelerinin ardından gece saatlerinde basın açıklaması gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 1500'e yakın personel, 260 arazöz ve iş makinesi ve 4 gece görüşlü helikopter ile müdahalenin sürdüğünü dile getirdi.

'KALAN 3 KÖY DE TEDBİREN BOŞALTILDI'

Türkiye'de dün 29 yangın çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, bunlardan 26'sının söndürüldüğünü söyledi. Bursa Karacabey'deki yangının kontrol altına alındığını, Yenişehir'deki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Çanakkale ile alakalı halihazırda arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyorlar. Yangının çıkış saatinin 11.39 olduğunu tekrar hatırlatalım. Çanakkale merkez Damyeri mevkisinde çıktı bu yangın. Çok ciddi bir rüzgar vardı ve 15 kilometrelik bir alanı yaklaşık 6 saat gibi bir sürede geçerek hızlı bir şekilde bir hat üzerinde yayıldı yangın. Etkilenen alan yaklaşık 1500 hektar, bu 1500 hektarın 800 hektarı ormanlık alan, geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor. Tedbiren 9 köyde bazı önlemler alınmıştı ve 6 köy boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde kalan 9 köy de boşaltıldı. Bu köylerin isimlerini tekrar belirtmek istiyorum; Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı. Bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltılmıştı. Bu köylerden Ulupınar'da 3, Yağcılar'da da 4 ev şu ana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda. İhtimalen önlem alınmak üzere boşaltılmış diğer 3 köy de akşam saatlerinde herhangi bir risk oluşmaması için boşaltıldı. Bu köyler de; Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ayrıca havalimanına yakın Sarıcaali köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Köy sakinlerine gereken uyarılar yapıldı ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili henüz herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaali köyüne yakın bir yaşlı bakımevi vardı, buradaki yaşlılarımız Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirildi. Yine ayrıca burada bahsettiğim 9 köyden de 29 vatandaşımız Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilmiş oldu. Talep edenler olursa diye yine Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda ve diğer alanlarda yer ayrılmış vaziyette" dedi.

'DEVLET HASTANESİ'NDE TEDBİREN 60 AMBULANS BEKLETİLİYOR'

Yangın bölgesine yakın devlet hastanesindeki 14 hastanın tedbiren nakledildiğini dile getiren Bakan Yumaklı, "Şu anda 150 hastamız var devlet hastanesinde. 60 ambulansla onlar da bekletiliyor. Şu anda herhangi bir tehdit yok ama herhangi bir ihtimale karşı bu önlemler de alınmış vaziyette. Dolayısıyla sosyal medyada maalesef ki çok sık speküle edilen bu durumun doğrusunu bu şekilde açıklamış olalım. Diğer açıklamalara da itibar edilmesin. Aynı şekilde yine üniversitede de teyakkuz durumu devam ediyor ama orada da herhangi bir boşaltma söz konusu değil" diye konuştu.

'4 GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERİMİZ MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR'

Gece saatleri itibariyle nem oranının yükseldiğini ve rüzgarın şiddetinin düştüğüne dikkat çeken Bakan Yumaklı, "An itibariyle sıcaklığın 25 derece, nemin yaklaşık yüzde 52 oranında ve rüzgarın da 35 kilometre/saatte olduğunu söyleyebiliriz. Elbette yine istediğimiz seviyelerde değil ama yine gündüz olduğu gibi bizi çok zorlayan bir durum değil bu. Ancak bir uyarı var. Sabah 6'dan itibaren nemdeki düşüş ve rüzgar ve sıcaklıktaki artış söz konusu olacak. Elbette şu an itibariyle gece olması nedeniyle yere inen ve mücadele edemeyen uçaklarımız var. Ancak 4 gece görüşlü helikopterle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500'e yakın personelimizle birlikte mücadelemiz devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla beraber gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları da mücadeleye katılmış olacaklar" dedi.

'ÇANAKKALE BOĞAZI SABAH YENİDEN ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILACAK'

Yangın nedeniyle ÇanakkaleÇan yolunun trafiğe kapalı olduğunu hatırlatan Yumaklı, "ÇanakkaleÇan yolu kapalı, bunu da buradan duyurmuş olalım. Ayrıca Çanakkale Boğazı ile alakalı şu anda gece görüşlü helikopterlerimizin su alabilmesi için Boğaz tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Ancak sabahın ilk saatleriyle bütün hava araçlarının mücadeleye tekrar başlayacak olması sebebiyle Boğaz çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmış olacak. Burada valiliğimiz, AFAD'ımız, jandarmamız, emniyetimiz, orman genel müdürlüğümüz, doğa koruma ve milli parklarımız, Kızılay´ımız ve adını sayamadığım kamu kurum ve kuruluşlarımız, bölge vekillerimiz, Çanakkale ilinin dinamiği olan ileri gelenleri burada çok ciddi bir dayanışma sergiliyorlar. Bu mücadelede bizim yanımızda oldukları için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Şu anda can siperhane bir şekilde alevlere karşı mücadele eden arkadaşlarıma da Allah'tan kolaylıklar diliyorum. İnşallah sabaha kadar büyük oranda kolaylamış oluruz" ifadelerini kullandı.

'HERHANGİ BİR YANGINA SEBEP OLACAK HUSUSLARI GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARTALIM'

Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda da bulunan Yumaklı, "Elbette buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum; bu yangın bir yerleşim yerinin yanında bir araziden çıktı. Daha önce defalarca ifade ettik; yangınların yüzde 90'ının da üzerinde oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir devlet olarak, imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki, sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfi sadece küçücük bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan bir uyarıda bulunmuş olalım; lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım. Maalesef bu tür şeyler şu anda burada hepimizin bu açıklamayı yapmasına sebep olan olayı meydana getiriyor" dedi.

'ARKADAŞLARIMIZ HİÇ UYUMADAN MÜCADELEYE DEVAM EDECEK'

Sabah saatlerinde iş makineleri ve hava araçlarının yeniden aktif hale gelmesiyle yangını söndürmenin mümkün olacağını umut ettiğini de sözlerine ekleyen Bakan Yumaklı, "İnşallah sabaha kadar arkadaşlarımız hiç uyumadan alevlerle mücadele edecekler ve sabah itibariyle çok yoğun bir şekilde başlayacak diğer hava araçlarının da katılımıyla bu yangının söndürülmesi gerçekleşmiş olacak diye düşünüyorum, umut ediyorum. Sosyal medyada bu tür zamanlar kötü insanların kullanması söz konusu. Bunların hepsine valilik çok ciddi bir biçimde müdahil oluyor. Her bir ikazı, uyarıyı kendilerine ulaşan herhangi bir bilgiyi değerlendiriyorlar ama maalesef şu ana kadar onların tamamı yalan çıkmış vaziyette. Lütfen bu dönemde de hem güvenlik güçlerimizi hem de yangınla mücadele eden kamu kurumlarımızı, insanlarımız meşgul etmesinler. Bu zamanlar bu tür yalan yanlış bilgilerin verileceği zamanlar değil" diye konuştu. (DHA)Ali Can ZERAYCemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYCemhan ŞEN

2023-08-23 02:02:17