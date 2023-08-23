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        FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi sınırda yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:37
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        FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi sınırda yakalandı
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        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi H.Ö. yakalandı. 

        Güvenlik güçleri, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi, görevinden ihraç edilen Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan H.Ö., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-23 11:36:37

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