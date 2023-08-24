Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri E.C. ve E.M.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-08-24 12:05:58