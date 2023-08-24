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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:27 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:27
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)
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        5 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

        Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri Z.Ç., A.Ç., M.M., E.K. ve H.T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-08-24 13:26:15

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